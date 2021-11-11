Сеул, 12 ноября, 2021, 02:31 — ИА Регнум. Укрепление альянса Вашингтона и Сеула обсуждалось в ходе визита в Южную Корею помощника госсекретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка, 12 ноября сообщается на сайте южнокорейского внешнеполитического ведомства.

(сс) U.S. Army США и Южная Корея

Дипломат провел встречи с рядом официальных лиц республики, включая заместителя министра иностранных дел по политическим вопросам Ё Сын Бэ, первого замглавы МИД Чхве Чжон Гона, заместителя министра торговли Чон Дэ Чжина, а также кандидата в президенты Республики Корея Ли Чжэ Мена.

Участники переговоров отметили, что прочный альянс их стран является основой стабильности и мира в Северо-Восточной Азии и Индо-Тихоокеанском регионе. Стороны договорились расширить сотрудничество для решения различный глобальных проблем, в том числе связанных с пандемией COVID-19.

Кроме того, они обсудили ситуацию на Корейском полуострове и рассмотрели возможные пути для скорейшего возобновления диалога с властями КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября агентство Yonhap распространило информацию о том, что США и Южная Корея без предупреждений и объяснений начали совместные военные учения.

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