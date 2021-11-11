Минск, 12 ноября, 2021, 02:31 — ИА Регнум. Уголовное дело за надругательство над государственным символом Белоруссии возбуждено в отношении немолодого гражданина республики — жителя Минской области. Устанавливается его причастность к «иным преступлениям протестного толка», сообщила 11 ноября пресс-служба МВД Белоруссии.

Флаг Белоруссии

«Утром 9 ноября в Солигорский РОВД поступило сообщение от работника городской школы: неизвестный привел в негодность Государственный флаг Республики Беларусь, установленный возле входа в учебное заведение, — сказано в официальном сообщении. — Изучив записи камер наружного наблюдения, сыщики вычислили причастного к преступлению. Накануне вечером 53-летний безработный житель райцентра, проходя мимо школы, распылил на полотно вещество черного цвета».

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Напомним, белорусские националисты крайне болезненно воспринимают итоги республиканского референдума 1995 года, в ходе которого граждане подавляющим большинством голосов отвергли навязанную им националистами символику. Бело-красно-белый флаг националистов и пособников германских оккупантов был государственным символом Белоруссии с 1991 года. Он использовался как символ оппозиционности в ходе протестов 2020 года. За использование «БКБ-символики» штрафовали и арестовывали при том, что официально она не внесена в перечень экстремистской и другой запрещённой символики.

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