Москва, , 02:12 — REGNUM Воздушную разведку у границ России провели за последние семь дней 37 самолетов-разведчиков и 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) иностранных государств. Об этом 11 ноября сообщила газета «Красная звезда» со ссылкой на Минобороны РФ.

Авиация НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Все полеты находились под контролем российских радиолокационных систем. Отмечается, что в двух случаях Россия поднимала в небо свои истребители. Нарушений воздушного пространства РФ удалось не допустить.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября над Черным морем обнаружили самолет-разведчик ВВС США Е-8С, который приблизился к российской государственной границе на 35 км.

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