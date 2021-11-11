Москва, 12 ноября, 2021, 02:12 — ИА Регнум. Воздушную разведку у границ России провели за последние семь дней 37 самолетов-разведчиков и 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) иностранных государств. Об этом 11 ноября сообщила газета «Красная звезда» со ссылкой на Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация НАТО

Все полеты находились под контролем российских радиолокационных систем. Отмечается, что в двух случаях Россия поднимала в небо свои истребители. Нарушений воздушного пространства РФ удалось не допустить.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября над Черным морем обнаружили самолет-разведчик ВВС США Е-8С, который приблизился к российской государственной границе на 35 км.