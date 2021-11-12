Минск, , 02:07 — REGNUM Семеро фигурантов были задержаны с поличным сотрудниками МВД Белоруссии, пресекшими «масштабную преступную деятельность топ-менеджеров тяжелой промышленности». у них изъято около $100 тыс, сообщил 11 ноября телеграм-канал министерства.

Здание МВД Белоруссии (сс) Anna Chervonets

«Задокументированы многочисленные факты получения взяток, которые передавались в виде наличных и недвижимости за победу в тендерах на поставку дорогостоящего оборудования, своевременную оплату товара. Для конспирации взятки маскировались под фиктивные договоры займа и купли-продажи недвижимости», — сказано в официальном сообщении МВД Белоруссии.

Следственным комитетом Белоруссии возбуждены уголовные дела по факту взяточничества в особо крупном размере. «В отношении участников криминального синдиката избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — проинформировали милиционеры. — Продолжается оперативно-следственная работа по установлению иных эпизодов преступной деятельности фигурантов».

Напомним, в начале октября белорусские оппозиционные СМИ сообщали о проверках, обысках и арестах на крупных промышленных предприятиях постсоветской республики. МВД, СК и прокуратура не подтверждали и не опровергали такие сообщения.