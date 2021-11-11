Хьюстон, США, 12 ноября, 2021, 01:54 — ИА Регнум. До девяти человек возросло число погибших в давке на музыкальном фестивале во время выступления рэпера Трэвиса Скотта в Хьюстоне в американском штате Техас. Об этом 11 ноября сообщает агентство Bloomberg.

Скриншот с YouTube Трэвис Скотт

По последним данным, 22-летний студент Техасского университета скончался от полученных в давке травм. Ещё один пострадавший, мальчик девяти лет, находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как критическое.

Напомним, трагедия произошла на открытии музыкального фестиваля Astroworld Festival. Во время выступления рэпера Трэвиса Скотта люди стали толпиться возле передней части сцены, началась давка, в которой погибли люди. В связи с произошедшим вторая часть концерта, назначенная на следующий день, была отменена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что против рэпера Трэвиса Скотта был подан второй иск от пострадавшего в давке на фестивале.