Токио, , 01:52 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,0 зафиксировали у берегов Японии, сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение Smchealth.org

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 198 километрах к юго-востоку от города Хирара. Глубина залегания очага сейсмособытия составила десять километров. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября землетрясение магнитудой 6,6 произошло у побережья Японии. Его очаг находился в 163 километрах от города Хирара на глубине десять километров. Пострадавших не было.

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