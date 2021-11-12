Киншаса, , 01:19 — REGNUM Не менее 40 человек пропали без вести после крушения лодки в провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго, сообщает Синьхуа со ссылкой на осведомленные источники.

Кораблекрушение

Сообщается, что в ходе поисково-спасательной операции из воды удалось достать тела восьми погибших человек. Еще 57 смогли выжить при происшествии на воде. Источники агентства утверждают, что всего на борту судна находились около 120 пассажиров.

При этом поиск пропавших без вести людей продолжается. Пока неизвестно, что послужило причиной крушения судна.