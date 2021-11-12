Москва, , 01:16 — REGNUM Уникальную биологически активную добавку (БАД), которая может понизить в несколько раз концентрацию COVID-19 в организме больного, создали учёные 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ. Об этом 11 ноября рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал­-лейтенант Игорь Кириллов в интервью газете «Красная звезда».

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По словам Кириллова, эксперименты показали, что при добавлении к пище добавки, получившей название «КовБАД», уже на второй день концентрация вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой день сокращается в 16 раз. Соответственно, снижается воздействие вируса на организм человека и вероятность получить осложнения становится значительно меньше.

На препарат получено свидетельство о государственной регистрации в начале ноября, после проведения оценки его эффективности. В состав «КовБАД» вошли вещества природного происхождения, повышающие противовирусную защиту организма. В частности, основными ингредиентами препарата являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и ряд других веществ.

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