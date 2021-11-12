Киев, , 01:13 — REGNUM Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) повсеместно испытывают серьезный недостаток личного состава — недокомплект составляет от 40% до 70%. Об этом 11 ноября сообщило издание «Страна» на основании собственного опроса.

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«Те, у кого заканчиваются контракты, наотрез отказываются заключать новые и служить дальше», — сообщил один из боевиков.

По его словам, проблема в меньшей степени связана с финансированием армии — военных из числа рядовых не устраивает отношение к ним со стороны офицеров. Кроме того, вместо получения боевой подготовки солдаты выполняют парко-хозяйственную работу.

«На полноценную подготовку специалиста уходит год — полтора. Какой смысл тратить на срочников время, если они демобилизуются к концу этого срока?» — сказал изданию военнослужащий в звании лейтенанта.

Ранее о проблеме с системой питания личного состава в ВСУ сообщал и.о. начальника управления Народной милиции Луганской Народной Республики полковник Михаил Филипоненко.

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