Валлетта, 12 ноября, 2021, 01:11 — ИА Регнум. 11 ноября в Валетте на «Национальном стадионе» состоялся матч 9-го тура группы H отборочного турнира к ЧМ-2022 между национальным сборными Мальты и Хорватии по футболу. Основное время матча завершилось со счетом 7:1 в пользу подопечных Златко Далича.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лука Модрич

Забитые мячи: Иван Перишич (Андрей Крамарич, 6') — 0:1, Дуйе Чалета-Цар (Лука Модрия, 22') — 0:2, Марцело Брозович (автогол, 31') — 1:2, Марио Пашалич (Андрей Крамарич, 39') — 1:3, Лука Модрич (Марио Пашалич, 45+1') — 1:4, Ловро Майер (Андрей Крамарич, 47') — 1:5, Андрей Крамарич (53') — 1:6, Ловро Майер (Марко Ливая, 64') — 1:7.

Единственную желтую карточку на 79-й минуте получил Энрико Пепе. На матче работала немецкая бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином.

Стартовые составы команд:

Мальта: Бонелло, Шо (Микаллеф, 83'), Аджиус, Пепе, Камензули, Теума (Гиллаумьер, 62'), Кристенсен (Пизани, 46'), Аттард, Мбонг (Димек, 68'), Монтебелло (Сатариано, 62'), Дегабриэле.

Хорватия: Грбич, Соса, Чалета-Цар, Гвардиол, Юранович, Модрич (Влашич, 54'), Брозович (Якич, 46'), Пашалич (Ливая, 62'), Перишич (Оршич, 54'), Крамарич (Петкович, 54'), Майер.

Статистика матча (Мальта/Хорватия)

Удары 2/16

Удары в створ 0/12

Владение 33%/67%

Угловые 2/4

Нарушения 7/7

Сборная Хорватии, одержав победу и набрав двадцать очков, сократила отставание от сборной России до двух очков. Сборная Мальты с пятью очками расположилась на пятой позиции.