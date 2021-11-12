Афины , , 01:03 — REGNUM 11 ноября в Афинах на «Олимпийском стадионе» сборная Испании в матче девятого тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2022 одержала минимальную победу над сборной Греции. Единственный мяч на 26-й минуте встречи ударом с пенальти забил 29-летний нападающий лиссабонского «Спортинга» Пабло Сарабия.

Альваро Мората Кирилл Венедиктов

Статистика матча (Греция/Испания)

Удары 3/12

Удары в створ 1/5

Владение 31%/69%

Угловые 2/5

Нарушения 9/15

Составы команд:

Греция: Влаходимос, Цавелас, Гутас, Яннулис (Лимниос, 67'), Андруцос, Цимикас, Бухалакис (Пелкас, 78'), Манталос, Сиопис, Масурас (Цолис, 46'), Павлидис (Дувикас, 46').

Испания: Симон, Мартинес (Аспиликуэта, 89'), Гайя, Ляпорт, Карвахаль, Коке, Гави (Бускетс, 65'), Родри, Мората (Форналс, 65'), Сарабия (Ольмо, 57'), Де Томас (Родриго, 57'),

Сборная Испании, одержав пятую победу и набрав шестнадцать очков, поднялась на первое место в турнирной таблице группы B. Сборная Греции с девятью очками осталась на третьей строчке и лишилась шансов на попадание на чемпионат мира 2022 года.