Абуджа, , 01:00 — REGNUM Два автобуса столкнулись на дороге в штате Баучи на северо-востоке Нигерии, сообщает пресс-служба местной полиции.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что у города Набордо произошло лобовое столкновение двух коммерческих автобусов. В результате ДТП погибли пять человек, еще девять получили различные травмы. Всех пострадавших направили в больницы для лечения. Отмечается, что лишь один пассажир не получил никаких травм при столкновении автобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в центральной части Нигерии произошла массовая дорожная авария — столкнулись две легковушки и два грузовика. В результате ДТП погибли девять человек, еще 11 пострадали.