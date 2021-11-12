Оттава, , 00:54 — REGNUM Массовые обрывы на линиях электропередачи произошли из-за сильного снегопада в провинции Манитоба в центральной части Канады, 11 ноября передал телеканал CBC.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Всего было зафиксировано по меньшей мере 168 случаев обрыва. В связи с аварийной ситуацией в регионе без электроэнергии остались более 10 тысяч домохозяйств и других строений. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Журналисты также указывают на то, что из-за снегопада в провинции резко возросло количество дорожно-транспортных происшествий. В регионе временно закрыли несколько крупных автодорог. По прогнозам синоптиков, в Манитобе может выпасть почти месячная норма снега — до 25 см.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября сильная метель блокировала автомобильное движение на шоссе E4 в шведском лене Шестерноррланд на севере страны.

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