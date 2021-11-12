Киев, , 00:30 — REGNUM Оснований для веерных отключений электроэнергии, несмотря на небольшие запасы угля, на Украине нет. Такое заявление сделал 12 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на украинском телеканале «1+1».

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Шмыгаль пояснил, что ни министерство энергетики, ни «Укрэнерго» не составляет планов на случай возможных веерных отключений электроэнергии и к ним не готовятся, так как для этого нет никаких оснований.

Премьер-министр Украины назвал слова мэра Киева Виталия Кличко о возможных веерных отключениях электроэнергии дезинформацией и попросил политиков не выносить в общество подобные манипуляции. Шмыгаль пояснил, что такая дезинформация вносит элемент дестабилизации в общество, не имея при этом под собой никакой почвы.

Глава правительства признал дефицит запасов угля в стране, но отметил, что они будут увеличены за счёт собственной добычи и импорта. По словам Шмыгаля, на отопительный сезон существующих запасов угля в подземных хранилищах вполне хватит. Кроме того, премьер-министр обещал, что газоснабжение и энергоснабжение населения прервано не будет.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко, ссылаясь на заключения экспертов, заявил о риске веерных отключений электроэнергии на Украине в связи с нехваткой топлива и предстоящими морозами, которые продлятся несколько недель подряд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, сто экс-секретарь совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), экс-министр финансов Александр Данилюк заявил о подготовке властейк предстоящим отключениям электроэнергии.

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