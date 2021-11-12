Москва, , 01:14 — REGNUM Заявление Руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине в поддержку так называемого верховного представителя по БиГ является грубым нарушением практики согласования подобных документов в рамках самого комитета, чьим полноправным членом является Россия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном 11 ноября на сайте ведомства.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Партнеры не пожелали даже поставить нас в известность о подготовке очередного заявления Комитета, самовольно сделав сноску о том, что Россия его не поддерживает», — отметила Захарова.

Дипломат не пожелала комментировать содержание нелегитимного заявления, а всего лишь констатировала, что члены Руководящего комитета «ведут целенаправленную политику по размыванию усилий международного сообщества по реализации Дейтонского соглашения». По ее словам, это не может способствовать общим целям укрепления безопасности, мира и стабильности в БиГ и на Балканах.

Напомним, что 10 ноября Руководящий комитет Совета по выполнению мирного соглашения по БиГ опубликовал заявление в поддержку Кристиана Шмидта в роли верховного представителя в БиГ. В заявлении подчеркивается, что «роль верховного представителя имеет решающее значение для БиГ, чтобы соответствовать требованиям 5 + 2, а затем завершить международный надзор, приближаясь к ЕС».