Луганск, 11 ноября, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Первый художественный фильм о войне в Донбассе, снятый в народных республиках, «Ополченочка», выходит в онлайн-кинотеатрах: Google Play, ITunes, CTI, Aikino, Билайн ТВ, Мегафон ТВ, сообщает 11 ноября пресс-релиз авторов кинокартины.

Цитата из к/ф «Ополченочка»‎. Реж. Алексей Козлов. 2019. ЛНР Цитата из художественного фильма «Ополченочка»

Кроме того, с 11 ноября начинаются показы фильма в 80-ти странах мира, где он будет показан в Русских домах при поддержке ФА «Россотрудничество».

Напомним, в 2019 году фильм получил прокатное удостоверение от Министерства культуры России, в марте 2021 года был впервые показан в киноконцерне «Мосфильм», получив высокую оценку кинорежиссера Карена Шахназарова, работников профессионального киносообщества, общественных и политических деятелей России.

Фильм «Ополченочка», созданный в ЛНР киностудией «Лугафильм», рассказывает о жизни воюющих Республик Донбасса, причинах этой войны и о сути происходящих там событий.

Целый ряд эпизодов фильма был снят на местах реальных событий на основе свидетельств жителей и защитников Донбасса.

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