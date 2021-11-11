Чикаго, США, 11 ноября 2021, 23:46 — REGNUM Американский хип-хоп исполнитель Йе, ранее известный как Канье Уэст, извинился перед Soulja Boy после того, как удалил его куплет из своего последнего альбома «DONDA». Об этом информирует XXL Magazine.
В записи «Donda» участвовало множество артистов, в том числе JAY-Z, Трэвис Скотт, The Weeknd, Lil Baby, Kid Cudi, Pusha T и другие, но Soulja Boy, который также был приглашен для работы, не попал в финальную часть пластинки, выпущенную в конце августа. Вскоре после выхода альбома Soulja Boy дал интервью, в котором назвал Уэста «трусом». «Вы точно знаете, что Канье никому не позволит выпустить свой альбом без его ведома», — сказал он TMZ. «Просто скажите, что облажались и оставили [меня] вне альбома». В своем недавнем выступлении в подкасте Revolt Йе сказал, что причина, по которой он оставил куплет Soulja без присутствия на альбоме, заключалась в том, что его фрагмент был «мусором». Разгневанный Soulja ответил на это в прямом эфире, сказав, что, несмотря на то, что он сам не слушал «Donda», так как альбом сам был «мусором».
https://twitter.com/XXL/status/1458472654705414144
Накануне Канье Уэст извинился перед Soulja, написав в своем Instagram: «Люблю тебя, брат. Я должен был сказать тебе, что не собираюсь использовать этот куплет».