Чикаго, США, 11 ноября, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Американский хип-хоп исполнитель Йе, ранее известный как Канье Уэст, извинился перед Soulja Boy после того, как удалил его куплет из своего последнего альбома «DONDA». Об этом информирует XXL Magazine.

(сс) Peter Hutchins Канье Уэст

В записи «Donda» участвовало множество артистов, в том числе JAY-Z, Трэвис Скотт, The Weeknd, Lil Baby, Kid Cudi, Pusha T и другие, но Soulja Boy, который также был приглашен для работы, не попал в финальную часть пластинки, выпущенную в конце августа. Вскоре после выхода альбома Soulja Boy дал интервью, в котором назвал Уэста «трусом». «Вы точно знаете, что Канье никому не позволит выпустить свой альбом без его ведома», — сказал он TMZ. «Просто скажите, что облажались и оставили [меня] вне альбома». В своем недавнем выступлении в подкасте Revolt Йе сказал, что причина, по которой он оставил куплет Soulja без присутствия на альбоме, заключалась в том, что его фрагмент был «мусором». Разгневанный Soulja ответил на это в прямом эфире, сказав, что, несмотря на то, что он сам не слушал «Donda», так как альбом сам был «мусором».

https://twitter.com/XXL/status/1458472654705414144

Накануне Канье Уэст извинился перед Soulja, написав в своем Instagram: «Люблю тебя, брат. Я должен был сказать тебе, что не собираюсь использовать этот куплет».