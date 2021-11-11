Москва, 11 ноября 2021, 23:43 — REGNUM 11 ноября издание Metaratings сообщило, что руководство московского «Спартака» в ближайшее время начнет переговоры с агентом португальского главного тренера команды Руя Витории Махмудом Абубакаром на предмет досрочного расторжения контракта.

Эмблема ФК «Спартак»
Эмблема ФК «Спартак»
ФК «Спартак»

Ранее сообщалось, что Виторию на посту главного тренера «красно-белых» может сменить бывший ассистент Антонио Конте Паоло Ваноли. На должность спортивного директора пригласят скаута «Пари Сен-Жермена» Луку Каттани.

Текущее соглашение Руя Витории с московским клубом рассчитано до середины 2023 года.

После четырнадцати сыгранных туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Спартак», одержав лишь пять побед и набрав девятнадцать очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.