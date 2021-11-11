Москва, 11 ноября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. 11 ноября издание Metaratings сообщило, что руководство московского «Спартака» в ближайшее время начнет переговоры с агентом португальского главного тренера команды Руя Витории Махмудом Абубакаром на предмет досрочного расторжения контракта.

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Ранее сообщалось, что Виторию на посту главного тренера «красно-белых» может сменить бывший ассистент Антонио Конте Паоло Ваноли. На должность спортивного директора пригласят скаута «Пари Сен-Жермена» Луку Каттани.

Текущее соглашение Руя Витории с московским клубом рассчитано до середины 2023 года.

После четырнадцати сыгранных туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Спартак», одержав лишь пять побед и набрав девятнадцать очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.