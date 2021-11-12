Тирана, , 00:59 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама не верит в возможность новых конфликтов на Балканах, но при этом считает, что опасные ситуации нужно воспринимать всерьёз. Об этом Рама заявил 11 ноября в Тиране во время совместной пресс-конференции с премьером Голландии Марком Рютте.

Эди Рама NATO North Atlantic Treaty Organization

Так Рама прокомментировал возможные последствия политического кризиса в Боснии и Герцеговине.

«Я верю, что на Балканах даже те, кого можно считать фактором дестабилизации, понимают, что конфликт не принесет ничего хорошего. Война на Балканах — это не лекция, которую мы усвоили по учебникам, мы её напрямую ощутили. Мы видели боль войны. Я не верю, что мы на грани конфликта, но это опасные симптомы, которые нужно воспринимать со всей серьезностью», — процитировал портал Reporteri слова Рамы.

Премьер-министр Албании отметил, что на Балканах нужно создать больше возможностей для молодёжи, чтобы она не уезжала учиться в европейских университетах, а оставалась с своей стране.

Напомним, что ранее лидер бошняков Бакир Изетбегович обвинил Республику Сербскую в нагнетании напряженности, которая может привести к новым конфликтам в БиГ.