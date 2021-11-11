Королевство Испания, , 23:38 — REGNUM Руководство каталонской «Барселоны» начнет переговоры с 17-летним центральным полузащитником Гави по поводу продления контракта на следующей неделе. «Сине-гранатовые» намерены предложить испанцу пятилетний контракт на улучшенных условиях. Об этом 11 ноября сообщил журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Гави принял участие в четырнадцати матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей в игре с «Гранадой».

Текущее соглашение Гави с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 17-летнего центрального полузащитника в 25 миллионов евро.