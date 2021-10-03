Вашингтон, 12 ноября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Беспилотный глубоководный аппарат «Посейдон» является самой опасной из всех российских военных разработок последних лет, сообщает 12 ноября американское издание 19Fortyfive.

Цитата из видео Министерства обороны России Океанская многоцелевая система «Посейдон»

Обозреватель издания Брент Иствуд снова вспомнил о российском «оружии судного дня», с помощью которого Москва может уничтожить всё на западном и восточном побережьях Соединенных Штатов.

«Самый опасный дрон из всех разрабатываемых для российских военных в ближайшие годы — это «Посейдон», который должны поставить на вооружение в 2027 году. Несмотря на то, что оружие проектируется всего несколько лет, оно уже сейчас вселяет ужас», — заявляет обозреватель.

Иствуд напомнил, что этот глубоководный аппарат оснащен ядерной силовой установкой, поэтому «русским не придется беспокоиться о том, что у него закончится топливо» и он обладает неограниченным радиусом действия. По словам автора, это «оружие судного дня» может самостоятельно пересечь Северную Атлантику, для того чтобы уничтожить все прибрежные города США.

При этом отмечено, что «Посейдон» гораздо сложнее уничтожить, чем пусковые установки ядерных ракет наземного базирования.

Как сообщало ИА REGNUM, первый носитель беспилотных аппаратов «Посейдон» — атомная подводная лодка «Белгород» — завершит государственные испытания до конца 2021 года.

АПЛ «Белгород» спустили на воду 23 апреля 2019 года в Северодвинске под наблюдением президента России Владимира Путина.