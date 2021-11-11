11 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 23:56 — REGNUM В Государственной Третьяковской галерее в здании на Лавршинском переулке открылась фокус-выставка, посвящённая классику русской литературы Фёдору Михайловичу Достоевскому. Проект приурочен к двухсотлетию со дня рождения писателя. Единственный прижизненный портрет Ф.М. Достоевского был заказан П. М. Третьяковым для портретной серии выдающихся деятелей. Произведение заняло центральное место в экспозиции проекта в Третьяковской галерее. История создания картины тесно связана с глубоким почитанием писателя семьей основателя галереи. П.М. Третьяков размышлял и не раз писал о высокой миссии Достоевского и его роли не только в русской литературе, но и в интеллектуально-нравственном развитии общества.

Василий Перов. Портрет Ф. М. Достоевского. 1872 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Рукописи Ф. М. Достоевского на выставке в Третьяковской галерее Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Рукописи Ф. М. Достоевского на выставке в Третьяковской галерее Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Влияние Достоевского на современных ему художников трудно переоценить. «Человек есть тайна. Её надо разгадать… Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком», — эти слова Достоевского выражают внутреннюю суть тех проблем, которые неизменно волновали русских художников: В. Г. Перова, И. Н. Крамского, В. М. Васнецова, В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других.

Директор Третьяковской галереи Зельфира Исмаиловна Трегулова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Картина «Охотники на привале» (1871) В.Г. Перова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фрагмент «Охотники на привале» (1871) В.Г. Перова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Фрагмент «Охотники на привале» (1871) В.Г. Перова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

У картины «Проповедь в селе» (1861) В.Г. Перова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фрагмент картины «Проповедь в селе» (1861) В.Г. Перова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В проект вошли произведения из собрания Третьяковской галереи, к которым обращался Ф. М. Достоевский: «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу» (1869) Ф.А. Бронникова, «Последняя весна» (1861) М.П. Клодта, «На острове Валааме» (1873) А.И. Куинджи, «Проповедь в селе» (1861) и «Охотники на привале» (1871) В.Г. Перова и «Привал арестантов» (1861) В.И. Якоби. Не всегда его высказывания носили положительный характер, но они последовательно раскрывают эстетические взгляды писателя на цели и задачи искусства в разные десятилетия — в 1860-е и 1870-е годы.

У картины «Последняя весна» (1861) М.П. Клодта Наталья Стрельцова © ИА REGNUM У картины «Последняя весна» (1861) М.П. Клодта Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Достоевскому посвящается» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Достоевскому посвящается» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Достоевскому посвящается» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Иван Крамской. Портет П.М. Третьякова. 1876 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Иван Крамской. Портрет В.И. Третьяковой. 1979 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Обращение Достоевского к анализу картин отечественной живописи обнаруживает его неравнодушное отношение к русскому искусству. В публицистическом наследии писателя, к сожалению, всего две статьи, касающиеся русской живописи. Первая посвящена выставке в Академии художеств в 1860—1861 годах, вторая — Международной выставке 1873 года в Вене. Выставка открыта с 11 ноября 2021 года по 13 марта 2022 года.

У картины «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу» (1869) Ф.А. Бронникова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM