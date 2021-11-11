Нью-Йорк, США, 11 ноября, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Американская ню-метал группа Korn в своих социальных сетях объявила, что 14-й студийный альбом «Requiem» выйдет в следующем году, об этом сообщает портал NME.

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Альбом, который недавно был представлен на серии интерактивных рекламных щитов, позволивших поклонникам увидеть его обложку, выйдет 4 февраля 2022 года на лейбле Loma Vista и представлен его первым синглом «Start The Healing».

Сингл вышел вместе с музыкальным видео, использующим кадры с живых выступлений группы. В альбом войдут 9 новых песен, он станет продолжением пластинки 2019 года «Nothing».