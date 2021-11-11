Белград, 12 ноября, 2021, 00:55 — ИА Регнум. Патриарх Сербский Порфирий опроверг утверждения о том, что Сербская православная церковь не платит налоги. Об этом патриарх Порфирий заявил 11 ноября на своей странице в «Инстаграме».

Spc.rs Патриарх Сербский Порфирий

"Я действительно не могу понять, чем руководствуется тот, кто заявляет, что Церковь не платит налоги», — отметил патриарх.

Он добавил, что и СПЦ, и ее священники также охвачены налоговой системой Республики Сербии и платят налоги на всю продукцию и услуги вместе со всеми остальными гражданами Сербии. Также Церковь регулярно платит налоги на заработок священнослужителей.

«Единственное исключение — это около десяти видов продукции, на которые Церковь может осуществить возврат средств, выделенных в качестве налога. В этом списке ладан, воск — продукция, непосредственно связанная с богослужением. Я надеюсь, что ложным утверждениям и клевете не найдется места в СМИ», — подчеркнул патриарх Порфирий.

Напомним, что в сентябре этого года лидер партии «Сербское движение обновления» Вук Драшкович обвинил Сербскую православную церковь в том, что она не платит налоги. Драшкович признался, что он поверхностно знаком с ролью Сербской православной церкви, но зато знает точно, что «Церковь не платит налоги» и что является «любимицей государственной казны».