Москва, 11 ноября, 2021, 23:13 — ИА Регнум. ***

О. В. Романько, А. Ю. Бутовский, С. Н. Ткаченко. «Ахтунг партизанен». Антипартизанская борьба на Крымском полуострове 1941–1944. М.: Вече, 2021

О. В. Романько, А. Ю. Бутовский, С. Н. Ткаченко. «Ахтунг партизанен». Антипартизанская борьба на Крымском полуострове 1941−1944. М.: Вече, 2021

Движение Сопротивления, возникшее на временно захваченных нацистами территориях Советского Союза, стало неприятным сюрпризом для гитлеровского командования, так как потребовало увеличения сил, призванных поддерживать порядок в тылу. Если перед войной вермахт рассчитывал ограничить оккупационные силы девятью охранными дивизиями, то к середине 1942 года в бой с советскими партизанами вступили еще две дивизии. В дальнейшем их число увеличилось до 16. Кроме того, ряд общеармейских дивизий (например, 339-я и 707-я) крайне редко использовались на фронте, являясь de facto охранными.

Книга современных российских историков Олега Романько, Александра Бутовского и Сергея Ткаченко реконструирует борьбу с партизанами в Крыму. Специфика данного региона («Генерального округа «Таврия», согласно нацистской терминологии) заключалась в том, что помимо немецких оккупационных структур на его территории также располагалась союзная Германии румынская администрация. Также существенно отличался и национальный состав коллаборантов. Примерно 5000 изменников служило в русских и казачьих частях, 3000 — в украинских, в различных «восточных» — около 7 000 и от 15 000 до 20 000 — в крымско-татарских формированиях. Их количество и национальное разнообразие было вызвано дефицитом регулярных частей и активностью народных мстителей, которую отмечали и сами немцы.

В отличие от «Русской освободительной народной армии» Каминского или власовского «Комитета освобождения народов России» большинство этих формирований не несли какого-либо идеологического обоснования или мотивации для предателей со стороны немцев. Согласно «Положению об использовании местных вспомогательных сил на Востоке» от 17 августа 1942 г., «добровольцы идут к нам, чтобы создать себе лучшие условия в настоящем и будущем, и поэтому необходимо создать для них приемлемые жизненные условия».

Насколько эффективна была контрпартизанская деятельность карателей? Несмотря на то, что немцам удалось в значительной степени разрушить первоначальную сеть баз и отрядов наших партизан, она так полностью и не была уничтожена. В дальнейшем же движению Сопротивления удалось не только восстановить свои силы, но и увеличить их, приковав к себе кадровые части противника. Все взвалить на предателей гитлеровцам так и не удалось.