Оклахома-сити, США, , 23:07 — REGNUM Американский инди-рок коллектив The Flaming Lips и их юная поклонница Нелл Смит поделились вторым кавером на песни Ника Кейва. Об этом группа сообщила в своих социальных сетях.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Как было объявлено в прошлом месяце, группа объединилась с 13-летней Смит для полного альбома кавер-версий песен Ника Кейва. Пластинка «When The Viaduct Looms» выйдет 26 ноября. Смит посещала концерты Flaming Lips в течение трех лет и привлекла внимание фронтмена Уэйна Койна после того, как несколько раз приходила на концерты со своим отцом. В конце концов они обменялась контактами и записали альбом каверов вместе удаленно во время пандемии.

После выхода кавера на «Girl In Amber» сам Ник Кейв был рад услышанной версии, сказав: «Эта «Girl In Amber» просто прекрасна, я думал сказать, что Нелл Смит живет в этой песне, но это неправильно, скорее, она ее освобождает, так, как я никогда не мог сделать».