Брюссель, 11 ноября, 2021, 23:03 — ИА Регнум. О продлении ещё на год санкций против Турции из-за «нелегальной буровой деятельности в восточной части Средиземного моря» говорится в опубликованном 11 ноября заявлении внешнеполитической службы Европейского союза.

Неудача Facebook

Решение продлить санкции принял сегодня, 11 ноября, Совет ЕС. «Санкционный режим продлен до 12 ноября 2022 г., решение вступает в силу после публикации в Официальном журнале ЕС», — говорится в заявлении.

Турецким физическим лицам, фигурирующем в этом санкционном списке, Брюссель запрещает въезд в Евросоюз. Их активы на территории ЕС продолжают оставаться замороженными. Список может быть расширен.