Лондон, , 22:56 — REGNUM 11 ноября итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что лондонский «Арсенал» не может договориться с агентом 21-летнего таранного форварда «Фиорентины» и сборной Сербии Душана Влаховича, так как в услугах сербского нападающего заинтересован ряд топ-клубов, гораздо более привлекательных, нежели «Арсенал».

ФК «Арсенал»

Ранее сообщалось, что клуб из Флоренции намерен выручить 70−75 миллионов евро с продажи Влаховича.

В текущем сезоне Душан Влахович сыграл в тринадцати матчах за «фиалок» во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и одной результативной передачей.