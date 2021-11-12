Москва, , 00:49 — REGNUM Президент Белоруссии ведет себя по отношению к канцлеру Германии весьма противоречиво: то он не мог вспомнить и коверкал её фамилию, то льстил, называя «волчицей». Об этом 11 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог, соучредитель движения «За труд и справедливость» Эльвира Мирсалимова.

Михаил Мишустин и Александр Лукашенко. Минск. 03.09.2020 Government.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

«Стоит отметить ещё дипломатический и поведенческий аспекты», — заявила эксперт.

«Помните, как на «Большом разговоре» белорусский президент якобы не мог вспомнить фамилию немецкого канцлера и сначала назвал её «Муркель». Хотя до этого встречал её на белорусской земле, дарил букет, а после в СМИ называл «волчицей», без которой Германия и Евросоюз не справятся», — напомнила Мирсалимова.

«Ну, и мы помним, как в 2020 году, когда российский премьер-министр Михаил Мишустин приезжал в Белоруссию, то Александр Лукашенко сообщил ему, что Минск по линии военной разведки перехватил разговор Меркель с Варшавой, в котором якобы канцлер Германии произносит фразу о том, что, дескать, нужно «отбить у Путина желание вмешиваться в дела Белоруссии», — отметила политолог.

«В связи с этим возникают вопросы о геополитических раскладах, о значении фигур, об их ценности и назначениях», — сделала вывод Мирсалимова.

«Теперь же мы наблюдаем ситуацию цугцванга: если мигранты беспрепятственно переместятся на Запад, то всем сторонам, принимающим участие в кризисе, станет легче. Кроме разве что Германии и Евросоюза в целом», — констатировала эксперт.

«Игру ведут не фигуры, а гроссмейстеры» — заключила политолог.