Сплит, Хорватия, 11 ноября, 2021, 22:49 — ИА Регнум. 14 ноября в Сплите на стадионе «Полюд» состоится матч заключительного десятого тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2022 между национальными сборными Хорватии и России. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. На матч назначена нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты главного судьи — Хессель Стеегстра и Ян де Врис.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

На данный момент сборная России с семью победами и 22-мя очками идет на первой позиции в таблице группы H. Сборная Хорватии, набрав 17 очков и имея матч в запасе, занимает второе место.

В последний раз сборные Хорватии и России играли между собой 1 сентября. Тот матч, проходивший в Москве на стадионе «Лужники», завершился со счетом 0:0.