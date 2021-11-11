Рим, 11 ноября, 2021, 22:48 — ИА Регнум. Еврокомиссия в четверг, 11 ноября, пересмотрела в сторону повышения прогноз роста экономики Италии.

WDnet Евро

В 2021 году ВВП страны, по оценке брюссельских экспертов, вырастет на 6,1% (а не на 5%, как предполагалось летом 2021 года).

Прогноз на 2022 год — рост на 4,3% (вместо 4,2%).

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евроиз-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизилсяна 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение «восстановительных» грантов и кредитов ЕС. Она была утверждена летом 2021 года. Средства (191 млрд евро, в том числе 122 млрд евро кредитов) должны поступать частями до 2026 года включительно. По прогнозу правительства, в 2021 году восстановительный рост ВВП составит около 5−6%.