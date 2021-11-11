Торонто, Канада, 11 ноября, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Канадский электронный музыкант Bonobo выпустил очередной сингл из своей грядущей студийной работы. Композиция под названием «Otomo» стала третьим синглом альбома «Fragments», который выйдет 14 января 2022 года на лейбле Ninja Tune. Песня была выложена на стриминговые сервисы и официальный YouTube-канал исполнителя.

Музыка

Новый сингл является коллаборацией с музыкантом O'Flynn и следует за раннее выпущенными «Tides» и «Rosewood». Bonobo рассказал о сингле: «Трек «Otomo» начался с сэмпла болгарского хора. Мелодично это работало хорошо, но требовало динамического продолжения, поэтому я попросил своего друга O'Flynn внести свой вклад. Я послал его ему, а затем он прислал мне его с готовой танцевальной секцией барабанов. Это одна из моих любимых песен с альбома. Я играл ее весь год в своих диджейских сетах, и уже есть огромный отклик».

«Fragments» последует за альбомом Bonobo 2017 года «Migration», который был создан, записан и сведен Сэмом Грином за последние два года. В записи будут представлены совместные работы с Joji, Джорданом Ракеем, Kadhja Bonet и Мигелем Этвудом-Фергюсоном.