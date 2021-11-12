Москва, , 00:31 — REGNUM Белорусская власть может чувствовать себя уверенно и свободно только при российской поддержке. Об этом 11 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог, соучредитель движения «За труд и справедливость» Эльвира Мирсалимова.

Ангела Меркель Kremlin.ru

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«Во-первых, мы не знаем, были ли контакты или же попытки контакта между немецкой и белорусскими сторонами. Во-вторых, белорусский лидер может демонстрировать самостоятельность исключительно в тот момент, когда та обеспечена поддержкой со стороны России», — заявила эксперт.

«Кремль неоднократно выказывал и демонстрировал всестороннюю поддержку Белоруссии, и это давало возможность белорусской власти чувствовать себя свободными и даже смелыми в словах и поступках», — пояснила Мирсалимова.

«Тогда можно «не прогибаться под глобалистов». Однако понятно, что никакой мощной геополитической силы отдельно от России Белоруссия не представляет. Это понимают в Минске, в Кремле и, естественно, в Берлине», — заключила эксперт.

Напомним, что 11 ноября и.о. канцлера Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в которых обсуждался миграционный кризис на белорусско-польской границе.