Таллин, 11 ноября 2021, 22:44 — REGNUM Пять нелегальных мигрантов, ранее находившихся в Белоруссии, задержаны полицией Эстонии, сообщает 11 ноября BNS.
Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»
Как сказал эстонский министр внутренних дел Кристьян Яани, трое мигрантов оказались в Белоруссии, прибыв из Ирака, и они добровольно согласились вернуться в свою страну: двое уже отправлены.
Вопрос с пятым мигрантом пока не решён.
Читайте ранее в этом сюжете: Меркель пожаловалась Путину на Лукашенко