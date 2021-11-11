Лондон, , 22:43 — REGNUM Мужчины, употребляющие в пищу «красное мясо», испытывают неуверенность в своей мужественности, сообщает 11 ноября Daily Mail со ссылкой на исследование британских и канадских учёных.

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К такому выводу исследователи пришли в результате обследования 287 мужчин из Британии и Канады. Сначала они прошли опрос о восприятии собственной мужественности.

Затем респондентам показывали изображения мясных блюд и спрашивали о желании приобрести такой продукт.

В итоге ученые установили, что те участники опроса, которые испытывали «кризис мужественности», чаще заявляли о желании заказать мясную пищу.

«Наши исследования показывают, что мужчины, обеспокоенные своей мужественностью, ищут возможность повысить её уровень с помощью мясной пищи», — заявила одна из авторов исследования.

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