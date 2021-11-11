Одесса, Украина, 11 ноября, 2021, 22:42 — ИА Регнум. 11 ноября в Одессе на стадионе «Черноморец» сборная Украины в рамках товарищеского матча принимала сборную Болгарии. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. При этом подопечные Александра Петракова имели огромное игровое преимущество.

Soccer.ru Александр Зинченко

Статистика матча (Украина/Болгария)

Удары 36/4

Удары в створ 15/1

Владение 70%/30%

Угловые 12/2

Нарушения 9/9

Первый мяч на 35-й минуте встречи забил 29-летний фланговый нападающий софийской «Славии» Радослав Кирилов — 0:1. В конце матча опорный полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко восстановил равновесие в счете — 1:1.

Составы команд:

Украина: Бущан (Ризнык, 46'), Соболь (Коваленко, 68'), Кривцов, Тымчик, Матвиенко, Сидорчук (Степаненко, 46'), Малиновский (Гармаш, 78'), Зинченко, Ярмоленко, Зубков (Цыганков, 61'), Довбик (Яремчук, 46').

Болгария: Михайлов (Вутсов, 46'), Христов, Димитров, Йорданов (Туритсов, 15'), Велковски, Неделев, Кирилов, Цонев (Костадинов, 70'), Цонев (Чочев, 61'), Десподов (Янков, 69'), Илиев (Минчев, 46').