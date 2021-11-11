Вологда, 11 ноября, 2021, 22:39 — ИА Регнум. В Вологодской области сократилось число несовершеннолетних ковид-пациентов. Об этом в ходе прямой линии «Вконтакте» сообщила начальник регионального департамента образования Елена Рябова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дистанционное обучение

«Каникулы позволили нам разорвать цепочку заболеваемости COVID-19. Сейчас в детских садах Вологодчины на карантин закрыты 99 групп, до начала нерабочих дней их было 166. Такая же тенденция наблюдается и в школах: сейчас на карантине 144 класса, до каникул их было более 300», — рассказала Рябова.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Вологодской области скончались 20 ковид-пациентов.