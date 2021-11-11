Рим, , 22:37 — REGNUM 54% граждан Италии критически относятся к новой пенсионной реформе, 27% ее поддерживают, таковы результаты опроса SWG, опубликованные в четверг, 11 ноября.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

19% респондентов предпочли воздержаться от ответа.

Большая часть сторонников повышения пенсионного возраста (18%) полагают, что нормы предыдущей реформы были экономически не обоснованы.

В 2011 году по инициативе леволибералов пенсионный возраст в Италии был повышен с 62 до 67 лет. В 2018 году по инициативе правой «Лиги» он был снижен до 62 лет, но при условии наличия 38 лет трудового стажа. Действие этой нормы прекратится в 2021 году. Основной вариант новой реформы — «правило 102» (сумма возраста и стажа для выхода на пенсию должна быть не менее 102, возраст не менее 64, стаж не менее 38).