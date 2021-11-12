Москва, , 00:25 — REGNUM Проект закона о референдуме, который на днях приняло правительство Сербии, обессмысливает само понятие референдума как выражения коллективной воли большинства граждан. Такое мнение ИА REGNUM высказал ассистент кафедры сравнительной политологии ФГСН РУДН Александр Джокич.

Референдум Lišiak

Напомним, что ранее правительство Сербии внесло в парламент на рассмотрение проект нового закона о референдуме. В соответствии с данным проектом, референдум будет считаться состоявшимся вне зависимости от явки избирателей.

«В действующем Законе о референдуме от 1994 года, чтобы референдум считался состоявшимся, на нем должны проголосовать более половины совершеннолетних граждан Сербии, у которых есть право голоса. Конституция Республики Сербия может быть изменена конституционным большинством депутатов в парламенте (две трети от общего числа депутатов), а потом изменения должны быть подтверждены на референдуме. В самой конституции ничего не написано об обязательной явке, упоминается только большинство граждан, которые проголосовали на референдуме. Это означает, что весь механизм проведения референдума в Сербии держался на Законе о референдуме, а не на Конституции», — рассказал Джокич.

По мнению эксперта, сербские власти решились на этот маневр, потому что в будущем так им будет проще проводить референдумы с контролируемым итогом.

«Первая цель для сербских властей — это реформа системы правосудия, которая также влечет за собой изменения конституции. Этот референдум должен пройти в январе, а новый Закон о референдуме должен быть принят в парламенте в ноябре. Сербские власти опасаются, что данный референдум не пройдет из-за возможного бойкота со стороны оппозиции и небольшой заинтересованности граждан Сербии вопросом реформы судебной системы», — продолжил политолог.

Джокич считает, что поражение на референдуме, связанном с требованиями ЕС по вопросу реформы правосудия за пару месяцев до парламентских и президентских выборов (они должны быть проведены в апреле), послало бы тревожный сигнал правящей Сербской прогрессивной партии, которая находится у власти с 2012 года.

Тем не менее, предложенный закон глубоко недемократичен, продолжил эксперт.

«Если 20% граждан может решить какой бы то ни было вопрос на референдуме, это значит, что это решение принято меньшинством граждан, что в свою очередь противоречит духу референдума. Закон в будущем позволит проводить большое число непопулярных референдумов, потому что сектор СМИ почти полностью находится под контролем Сербской прогрессивной партии, а оппозиция находится в состоянии медийной изоляции, она слабая и неорганизованная. С другой стороны, у Сербской прогрессивной партии твердое и дисциплинированное ядро избирателей, которые обязаны голосовать за ее решения, так как их работа и достаток зависят от правящей партии», — резюмировал Александр Джокич.