Рим, 11 ноября, 2021, 22:30 — ИА Регнум. До конца 2021 года в Италии будут объявлены конкурсы на строительство 195 «инновационных школ» во всех регионах страны, заявил в четверг, 11 ноября, премьер-министр Марио Драги.

World Economic Forum Марио Драги

За счет полученных от ЕС кредитных средств предполагается в ближайшие годы также создать 228 тысяч новых мест в детских садах (сейчас обеспеченность ими не превышает 50%), вложив в эти проекты 4,6 млрд евро, сообщил также Драги.

В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение «восстановительных» грантов и кредитов ЕС. Она была утверждена летом 2021 года. Средства (191 млрд евро, в том числе 122 млрд евро кредитов) должны поступать частями до 2026 года включительно.