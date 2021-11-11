Сыктывкар, 11 ноября, 2021, 22:28 — ИА Регнум. В 2022 году объем средств, выделяемых на «народный бюджет» в Коми увеличат на 29% — до 400 млн рублей. Средства будут направлены на благоустройство. Об этом в своем ежедневном видеообращении сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет России

«Средства «народного бюджета» хорошо работают на проекты, которые вы же сами и выбираете. Это не навязывается сверху, что нужно сквер сделать или парк облагородить. В этом году затратили 310 млн рублей, в 2022 году планируем выделить еще больше — около 400 млн рублей, потому что инфляция, и идет очень много заявок уже внутри одного населенного пункта, спор между проектами, все они важные. Мы на это не жалеем денег, такие проекты нужны», — сказал глава Коми.

Как сообщало ИА REGNUM, природоохранные организации Москвы выразили несогласие с благоустройством особо охраняемых природных территорий.