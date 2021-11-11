Село Газ-Сале, Ямало-Ненецкий АО, 11 ноября, 2021, 22:21 — ИА Регнум. На Ямале житель села Газ-Сале Тазовского района признан виновным в убийстве трёх человек и в совершении нескольких преступлений имущественного характера. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

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Следствием и судом установлено, что в селе Газ-Сале 6 марта 2021 года ранее судимый 32-летний Владимир Я., находясь в гостях у односельчан, в ходе совместного распития спиртных напитков нанёс ножом мужчине и женщине множественные колото-резаные ранения, от которых потерпевшие скончались на месте.

Затем он отрезал части тел убитых людей, и, подсолив их, запил тремя бутылками водки, сообщает газета «Красный Север».

В этот же день Владимир Я. отправился к другому жителю села и убил 52-летнего знакомого, нанеся ему колото-резаные раны, при этом отведав и его части тела. Спрятав нож в снегу, Владимир Я. скрылся с места преступления.

Также установлено, что в 2020 году Владимир Я. совершил кражи у трёх односельчан, затем похитил ноутбук в муниципальном казённом учреждении. Кроме того, избил жительницу Газ-Сале, украв у неё две бутылки водки.

Когда Владимир Я. был обнаружен и арестован, то активно симулировал психические расстройства, но судебно-медицинская экспертиза признала его вменяемым.

Приговором суда Ямало-Ненецкого автономного округа Владимиру Я. за убийство трёх человек назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.