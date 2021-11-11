Нью-Йорк, США, , 22:20 — REGNUM Вопрос с мигрантами на белорусской границе серьёзный и требует политического решения, сообщил 11 ноября журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Нелегальные мигранты Gémes SándorSzomSzed

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Комментируя посещение представителями ООН лагеря беженцев на белорусской границе, он сказал, что организация благодарит власти Белоруссии за то, что те позволили осуществить это.

Дюжаррик добавил, что «это часть более широкой политической проблемы, которую необходимо решать на политическом уровне».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее Дюжаррик объявил, что сегодня, 11 ноября, состоится заседание Совбеза ООН по ситуации с мигрантами в Белоруссии.

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