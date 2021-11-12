Сбербанк обратился к клиентам и сотрудникам в день 180-летнего юбилея
Москва, 12 ноября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. 12 ноября 2021 года исполняется 180 лет Сбербанку России. В 1841 году император Николай I утвердил устав первых сберкасс — «по уважению пользы, которую они могут приносить как в хозяйственном, так и в нравственном отношении». Первая петербургская сберкасса работала один день в неделю. Сегодня сервисы Сбера доступны в любое время в любой точке земли, число частных клиентов банка превышает 100 млн человек, корпоративных — 3 млн, говорится в сообщении кредитной организации.
«Этот принцип сохранился и в советское время, когда «недели» и «месячники» сбережений привлекли в годы первых пятилеток десятки миллиардов рублей для народных строек», — напоминает Сбер. «А в годы Великой Отечественной войны именно через сберкассы люди отдавали свои накопления на помощь фронту и подписывались на военные займы: великая Победа ковалась и на фронте, и в тылу. Сбер хранит память об этом суровом времени и склоняет голову перед ветеранами», — подчеркивается в официальном сообщении.
Как напоминают в банке, сегодня Сбер входит в число ведущих финансовых институтов мира и быстро превращается в технологического гиганта, развивая экосистему нефинансовых продуктов и сервисов для помощи частным и корпоративным клиентам в широком спектре жизненных ситуаций. Мобильное приложение СберБанк Онлайн насчитывает свыше 72 млн пользователей в месяц, а филиальная сеть банка в России — порядка 14 тыс. офисов.