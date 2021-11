Вашингтон, , 22:17 — REGNUM Компании ITV Studios America, New Republic Pictures и Cate Blanchett's Dirty Films объединятся для работы над фантастическим фильмом The Champions («Чемпионы»). Об этом 11 ноября сообщает издание The Wrap.

Кино Tobias Wrzal

Главные роли в киноленте исполнят Кейт Бланшетт и Бен Стиллер — последний также выступит режиссёром картины. Дата выхода проекта пока неизвестна.

Добавим, что фильм The Champions основан на одноимённом сериале 60-х годов. По сюжету киноленты трое шпионов попадают в авиакатастрофу — их самолёт терпит крушение в Гималаях, где героев спасают представители затерянной цивилизации.

Читайте ранее в этом сюжете: Кристофер Уокен закрасил единственную в своём роде работу Бэнкси