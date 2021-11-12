Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, направленный на введение на 2022 год моратория на повышение размера коммунальных платежей, разработали депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Счет за услуги ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инициатива направлена в правительство РФ для получения заключения.

Предлагается частично улучшить ситуацию с реальными доходами граждан путем установления в 2022 году моратория на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в период распространения новой коронавирусной инфекции.

«В период пандемии граждане несут дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги в связи с длительным нахождением дома», — отметил Нилов.

Кроме того, в качестве аргумента парламентарий указал на ежегодное увеличение тарифов на коммунальные услуги с сохранением максимальной доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 22%. Правительство Российской Федерации своим распоряжением от 30 октября утвердило индексы изменения платы за услуги ЖКХ в среднем по субъектам РФ на 2022 год — индексация будет варьироваться от 2,9% до 6,5%. Наибольшая индексация ожидается в Чечне (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), Севастополе, Крыму и Татарии (6,2%), а также в Москве, Якутии и Дагестане (6%).

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