Лос-Анджелес, США, , 22:12 — REGNUM Бывший соавтор The Weeknd и Mac Miller исполнитель Clams Casino анонсировал новый сольный проект под названием «Winter Flower», выпустив лид-сингл «Water Theme 2». Песня доступна для прослушивания на стриминговых сервисах.

Музыка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Water Theme 22 — это первое превью грядущего альбома и является первым новым материалом исполнителя с момента выхода коллаборации с Sxtturn под названием «Apocalypse, Pt. 2».

В «Winter Flower» войдут восемь треков. В пресс-релизе пластинка описывается как «духовный брат» мини-альбома «Rainforest» 2011 года. На протяжении последних лет известный продюсер и артист работал с такими музыкантами, как mac Miller, The Weeknd, A$AP Rocky, FLOHIO, Joji и многими другими.